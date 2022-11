Habitat énergie

Les peintures écologiques branchées

Les produits naturels ont été longtemps boudés par les consommateurs. On leur disait ringard. Depuis, une petite révolution s’est insidieusement faite. La preuve ! Tout le monde ne jure plus que par et pour des produits écologiques maintenant. La peinture n’y échappe pas à cela. Les fabricants proposent actuellement une nouvelle génération de peinture à ses clients.

Nouvelles gammes de couleur écologique

C’est dans un esprit de produire des teintes qui sont fidèles à celles de la nature et respectueuses de l’environnement que les fabricants de peinture ont récemment conçu de nouvelles gammes de peintures écologiques utilisées dans les devis de Peintre à Montpellier . L’accent est mis sur l’automne et l’été. En témoignent de cela les tons pastel comme The Little Greene, Harmonie ou encore Argile qui évoque l’eau et les sous boit. Pures Couleurs Murales ou Lumière & Soleil quant à eux se réfèrent aux couleurs estivales. Bien entendu, il existe d’autres collections de couleur compatible à tout type de déco intérieur. Qu’il s’agisse de créer une ambiance chaleureuse en cet hiver ou de revisiter un style, les couleurs écologiques ne manqueront pas d’apporter une touche naturelle à l’intérieur.

Des couleurs à la pointe de la technologie

Ce qui fait qu’un produit est écologique ou non c’est la quantité d’énergie utilisée pendant sa fabrication jusqu’à sa pose. La création de divers label et normes devenait nécessaire. D’où l’apparition d’Ecolabel ou de NF Environnement etc. Ces normes sont les garants de produit écologique et non polluant. Les produits qui affichent un taux élevé de rejet polluant comme le glycero se sont ainsi vus remplacer par les alkydes et acryliques. Il est actuellement courant de voir des peintures à base de composants naturels (craie, pigment naturel, chaux, huile de lin). Il existe aussi aujourd’hui des peintures conçues pour éliminer et décomposer odeurs et COV (composés organiques volatils). Difficile de faire mieux !